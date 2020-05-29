شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى رسالة غامضة: "الباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه فى السعودية والرئيس الشرفى للنادى الأهلى، رسالة غامضة عبر حسابه على فيس بوك، قائلا، "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادى وبيعطلوا أى حاجة تصب فى مصلحة النادى.. وصبرت عليها كتير بس واضح إنهم مش حيتغيروا فى حاجه... الحمدالله عندى نادى فى أوروبا! والباب اللى يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجى رجال يقدروا الرجال!"

وفى وقت سابق، قال تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فى السعودية ومالك نادى ألميريا الإسبانى إن أزمة كورونا ستؤثر بشدة على عالم كرة القدم حتى بعد زوالها.

وأضاف آل الشيخ، عبر حسابه الرسمى بموقع "فيس بوك"، "أعتقد أن عالم كرة القدم سيختلف كثيرا بعد كورونا، الكثير من الأندية فى العالم ستعانى وأسعار اللاعبين ستقل والرعايات ستقل ودخل الملاعب سيتأثر والنقل التليفزيونى أيضا".

وأضاف "أعتقد أننا أمام عالم جديد فى كرة القدم، سنحتاج لسنوات طويلة لنعود إلى نفس وضع كرة القدم فى 2019 للأسف"، وختم كلامه قائلا: "هذا الكلام لا يشمل نادى ألميريا إن شاء الله".

وكانت كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رفض تركى أل الشيخ، مالك نادى فريق ألميريا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية، تخفيض رواتب اللاعبين والموظفين فى النادى، رغم توقف النشاط الرياضى، فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، على الرغم من اتجاه العديد من أندية أوروبا، إلى تخفيض رواتب لاعبيها، خلال الفترة الحالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها غالبية الأندية، بسبب توقف النشاط الرياضى.

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ووفقا لبرنامج "الشرينجيتو" الإسبانى الشهير، فإن تركى آل الشيخ أصدر تعليمات بعدم تخفيض رواتب لاعبى الفريق والموظفين، حتى نهاية أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتبرع تركى أل الشيخ بمبلغ مليون و200 ألف يورو، من أجل محاربة فيروس كورونا، فى إقليم الأندلس معقل نادى ألميريا الذى يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب دورى الدرجة الثانية الإسبانى برصيد 50 نقطة، بينما يتصدر فريق قادش المسابقة برصيد 56 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة أن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.