شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام عاشور: تركى آل الشيخ عاشق للأهلى وجماهيره وعايز يخدم النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه حسام عاشور، قائد النادى الأهلى، الشكر للمستشار تركى آل الشيخ الرئيس الشرفى للقلعة الحمراء وقال عاشور فى فيديو، "بشكر سيادة المستشار تركى آل الشيخ على مجهوداته معى الفترة اللى فاتت، أبو ناصر قطع معايا شوط كبير جدا، الراجل ده بيحب الأهلى جدا، وبيقدر الأهلى جدا، وبيحب جمهور الأهلى جدا، وعايز يعمل حاجة، أنا قربت منه الفترة اللى فاتت، راجل محترم وعايز يخدم الأهلى بأى طريقة، ومحدش يختلف عليه، أنا بشكره".

ورفضت لجنة التخطيط بالأهلى تجديد عقد حسام عاشور الذى ينتهى بنهاية الموسم الجاري، وتم منح اللاعب عرضا حال الموافقة على الاعتزال بنهاية الموسم فى الوقت الذى يرى عاشور أن بإمكانه اللعب لمدة موسمين من الآن على أقل تقدير.

وعرض الأهلى على عاشور استثناءه من قرار مجلس الإدارة الذى تم اتخاذه منذ سنوات الخاص بعدم إقامة مباريات اعتزال بعد تطبيق نظام الاحتراف نظرًا لتاريخه على أن تقام له مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للأهلى وأن تحقق له عائد مالى كبير، والنقطة الثانية إعداد عاشور فنياً أو إداريًا حسبما يقرر ليكون أحد الكوادر المستقبلية للنادي؛ ويتحمل الأهلى كافة تكاليف سفره للمعايشة خارج البلاد.

وتلقى حسام عاشور أكثر من عرض محلى ومنها الاتحاد السكندرى وسموحة، إلا أن عاشور يُفضل الرحيل خارج مصر بعد تلقيه أكثر من عرض خليجى مفضلاً أياهم على العروض المحلية التى تلقاها لرغبته فى عدم ارتداء قميص أى نادى فى مصر غير الأهلي.

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فى وقت سابق، تلقت إدارة النادى الأهلى إفادة من اتحاد الكرة بخصوص موقف الثلاثى أحمد فتحى وحسام عاشور وشريف إكرامى حال إلغاء الموسم الجاري، فى ظل انتهاء عقودهم مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وأبلغت لجنة التخطيط حسام عاشور برفض تجديد عقده، وتم تخيير اللاعب بين الاعتزال بنهاية الموسم أو الرحيل لنادى أخر، فيما وقع أحمد فتحى لبيراميدز لمدة 3 سنوات بشكل رسمي، بينما أتفق اكرامى مع الإدارة الحمراء على الرحيل لأى نادى أخر نهاية الموسم لعدم توصله لاتفاق بشأن التجديد مع لجنة التخطيط.

واستعلمت إدارة الأهلى عن موقف الثلاثى حال إلغاء الموسم، وهل سيكون من حق النادى الاستفادة من خدماتهم من عدمه فى الموسم الجديد، إلا أن اتحاد الكرة أكد لإدارة الأهلى بشكل رسمى أن عقود الثلاثى ستنتهى مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، سواء فى حال إلغاء الموسم أو استمراره، لكون العقود فى مصر مدون فيها أن تاريخ العقد ينتهى بنهاية الموسم ،وبالتالى سيكون الثلاثى خارج النادى الأهلى بغض النظر عن موقف الموسم.

فى الوقت الذى استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).