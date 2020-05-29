شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقي تأكيدات من كاف بعدم إلغاء دورى الأبطال و الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك تأكيدات شفوية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإستمرار بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وعدم إلغائها وسيتم استئنافها في أقرب وقت ممكن خاصة أنه متبقي مباريات الدور قبل النهائي و النهائي فقط وهناك أكثر من مقترح سواء بإقامة دورة مجموعة في مكان واحد، وإلغاء الذهاب والإياب والاكتفاء بمباراة واحدة في بلد محايد بدون جماهير وسيتم حسم هذه الأمور خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن الأهلي المصري سيواجه الوداد المغربي ، بينما يواجه الزمالك فريق الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا ، بينما يواجه بيراميدز فريق هورويا كوناكري الغيني في الدور قبل النهائي للكونفدرالية.

استفسر السويسري رينيه فايلر من إدارة الأهلي عن موقف بطولة دوري أبطال افريقيا، وهل سيتم استكمالها أم سيتم الغائها هذا الموسم في ظل تضارب الأنباء في هذا الأمر، ويربط فايلر بين موقف بطولة دوري الأبطال وبين تجديد عقده مع الفريق الأحمر خاصة وأنه يعلم أن الفوز باللقب القاري سيرفع من سعره بشكل كبير، خاصة بعد تلقيه العديد من العروض الخليجية والأوربية خلال الفترة الماضية، خاصة بعد نجاحه في تطوير مستوى الأهلي بشكل كبير منذ توليه المسئولية مطلع الموسم الجاري.

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وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا، إرتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات، ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.