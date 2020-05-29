رياضة | تعرف على موعد مباراة عمر مرموش المقبلة مع فولفسبورج بالدوري الألماني الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد مباراة عمر مرموش المقبلة مع فولفسبورج بالدوري الألماني الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه نادي فولفسبورج المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني عمر مرموش نظيره نادي آينتراخت فرانكفورت غدا السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري الألماني الممتاز في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة علي ملعب فوكسفاجن أرينا الدولي بمدينة فولفسبورج.

وتذاع المباراة بين الفريقين علي قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الألماني الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن عمر مرموش قد سجل مشاركته الأولي في بطولة الدورى الألماني الممتاز مع فولفسبورج في الأسبوع الماضي أمام نظيره نادي بايرليفركوزن.