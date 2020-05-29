رياضة | مانسشتر سيتي يفتتح عودة البريميرليج بمواجهة أرسنال

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانسشتر سيتي يفتتح عودة البريميرليج بمواجهة أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شبكة بي بي سي العالمية ان أول مباريات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " ستكون يوم 17 يونيو المقبل بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي مانشستر سيتي أمام نظيره نادي آرسنال ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر البطولة الإنجليزية.

وكانت رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم قد أعلنت رسميا عودة النشاط الكروي للبلاد يوم 17 يونيو بعد أن توقف لمدة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

ولعبت أندية الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " 29 جولة هذا الموسم من عمر البطولة قبل أن تتوقف في شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد في إنجلترا والعالم.

ويحتل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بفارق 24 نقطة عن نظيره مانسشتر سيتي حامل لقب البطولة ويتبقي له 6 نقاط فقط على التتويج بالبطولة المحلية التي غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عاما.