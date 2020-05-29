شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يتفق مع رابطة الأندية على مواعيد استئناف دورى أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، برئاسة السلوفينى ألكسندر سيفيرين، اجتماعاً مع رابطة الأندية الأوروبية، تناقشا فيه حول خطة استئناف مسابقة دورى أبطال أوروبا «تشامبيونزليج» فى الموسم الحالى 2019-2020 الذى توقفت منافساته منذ أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» فى مختلف دول العالم.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية، أنه تم وضع عدة مقترحات لاستئناف منافسات دورى أبطال أوروبا فى النسخة الحالية، بحيث تقام المباريات المتبقية ضمن دور الستة عشر للمسابقة يومى 7 و8 أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح تضمن إقامة منافسات الدور ربع النهائى لمسابقة تشامبيونزليج يومى 13 و14 أغسطس من مباراة واحدة وعلى أرض محايدة، على أن تقام منافسات الدور نصف النهائى فى تركيا بنظام بطولة «الفاينال 4»، والنهائى يوم 29 أغسطس فى العاصمة التركية إسطنبول.

وكان ألكسندر سيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، أعلن فى وقت سابق أن الاتحاد القارى للعبة يخطط لإنهاء موسم 2019-2020 بحلول أغسطس المقبل، بما فى ذلك دورى الأبطال والدورى الأوروبى.

ووجه سيفيرين صدمة قوية للأندية التى تم إلغاء دورياتها، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وتستعد للمشاركة فى المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل، بأنها سوف تضطر لخوض التصفيات كشرط للمشاركة، وكانت دوريات مثل الفرنسى، الهولندى والبلجيكى، قد أنهت الموسم الحالى بشكل مبكر، فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقال فى تصريحات إعلامية، «الفرق التى لم يكتمل دوريها، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، ستكون مضطرة لخوض مباريات التصفيات، إذا أرادت المشاركة فى المسابقات الأوروبية الموسم المقبل».

وكان الدورى الألمانى قد تم استئنافه خلال الشهر الجارى بعد قرار الحكومة الألمانية بعودة النشاط الرياضى، فيما منحت الحكومة الإنجليزية رابطة الدورى الإنجليزى الضوء الأخضر من أجل عودة البريميرليج خلال الشهر المقبل.

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يذكر أن فريق ليفربول الإنجليزى، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، هو حامل لقب البطولة، بعد فوزه على توتنهام 2/0 فى المباراة النهائية، ولكنه ودع منافسات البطولة للنسخة الحالية أمام أتلتيكو مدريد.