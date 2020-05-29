شكرا لقرائتكم خبر عن رينا يكشف حقيقة انتقاله إلى سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف بيبى رينا حارس مرمى ميلان الإيطالى، المعار لنادى أستون فيلا الإنجليزى، حقيقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال رينا في تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية: «لا توجد مفاوضات مع باريس سان جيرمان، فالفريق الفرنسى لديه أريولا كيلور نافاس وسيرجيو ريكو، لذا من الصعب الانتقال إليه، كما أننى مرتبط بالتعاقد مع ميلان الذي ينتهى في 2021».

وبسؤاله حول إمكانية الانتقال إلى الدورى الفرنسى، قال الحارس الإسبانى «ننتظر ما سيحدث، وليس لدى مانع في حزم أمتعتى إلى هناك».

ويبحث النادى الباريسى عن حارس مرمى في سوق الانتقالات الصيفية، يكون بديلا لكيلور نافاس، خصوصا في ظل انتهاء استعارة سيرجيو ريكو من نادى إشبيلية، وضعف حظوظ ألفونس أريولا بعد عودته من ريال مدريد.