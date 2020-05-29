شكرا لقرائتكم خبر عن «تراورى» يدخل قائمة اهتمامات «كلوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، أن الألمانى يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، يضع الإسبانى أداما تراورى جناح وولفرهامبتون على رأس أولوياته فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق.

وقالت الصحيفة، إن كلوب يستهدف دعم ثلاثى الخط الهجومى بضم تراورى، لكن إدارة نادى وولفرهامبتون لا تريد التفريط فى خدمات تراورى بأقل من 60 مليون جنيه إسترلينى.

وشارك تراورى هذا الموسم رفقة فريقه الملقب بـ«الذئاب» فى 28 مباراة ببطولة الدورى الإنجليزى الممتاز قبل توقفها الإجبارى بسبب فيروس كورونا، ونجح فى تسجيل 4 أهداف وصناعة 7 أخرى.

جدير بالذكر أن صاحب الـ24 عاما انضم إلى صفوف وولفرهامبتون مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من ميدلسبره بمقابل أقل من 20 مليون جنيه إسترلينى، ولكن عروضه الأخيرة رفعت قيمته التسويقية.