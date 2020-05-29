شكرا لقرائتكم الصفقات الجديدة والترضيات وتعديل العقود.. أبرز ملفات اجتماع الخطيب وتخطيط اللاهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يناقش محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع لجنة التخطيط للكرة وكذلك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات هذه الأيام ملف العقود الجديدة وكذلك الترضيات وتعديل العقود بعدما فرض هذا الملف نفسه بشكل واضح على سطح الأحداث الكروية الأهلاوية بصفة خاصة فرغم هدوء الأجواء بسبب "جائحة" كورونا التي تسببت في تجميد النشاط الرياضي منذ قرابة الثلاثة أشهر إلا أن هناك عدة قضايا فرضت نفسها على سطح الأحداث في القلعة الحمراء منها ملف تعديل وترضية عقود بعض اللاعبين أمثال عمرو السولية ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وسعد سمير بجانب تجديد عقد مروان محسن خاصة وأن الفترة الماضية شهدت لغطاً بشأن عقود بعض اللاعبين وتحديداً الثنائي سعد سمير ورامي ربيعة .

لذا فتح محمود الخطيب هذا الملف وبدأ رحلة عقد جلسات مع لجنة التخطيط التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها وكذلك سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق باعتبار أن هؤلاء هم المُكلّفين بمتابعة هذه الأمور الكروية من أجل اتخاذ القرار المناسب والأفضل للنادي وهؤلاء اللاعبين ويرغب رئيس الأهلي في إغلاق ملف الترضية وتعديل العقود وتجديدها حتى يتم توفير الاستقرار داخل الفريق بما يتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة التى ستشهد عودة التدريبات والإستعداد للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقيا.