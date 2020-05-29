تفاصيل إتفاق حسام عاشور وتركي آل الشيخ.. هل ينتقل عاشور لنادي أخر؟

ظهر حسام عاشور قائد النادي الأهلي، في فيديو بثه على موقع يوتيوب وجه خلاله الشكر إلي المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس النادي الشرفي،كاشفا عن وجود تواصل بينهما في الفترة الاخيرة.
وقال عاشور : “بشكر المستشار تركي ال الشيخ بعدما بذل مجهودا كبيرا معي طوال الفترة الاخيرة، قطع معي شوط كبير في أمر ما،وهو يعشق النادي الاهلي وجمهوره جدا ويقدًر الأهلي وعايز يعمل كل حاجة للنادي،راجل محترم ومفيش حد يختلف عليه”.
وعلم “القاهرة 24″، أن حسام عاشور لاعب وسط الأهلي وقائده طلب من المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، تنظيم مهرجان إعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.
ورفض الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر تجديد عقد اللاعب، وأبلغ لجنة التخطيط لقطاع الكرة أن مركز الوسط به تخمة عددية من اللاعبين ولا داعي للإبقاء علي عاشور.
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