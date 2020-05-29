هاجم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية مالك نادي بيراميدز السابق مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزه مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجه تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير بس وأضح إنهم مش حيتغيرو في حاجه، الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال!”.
اتهم المستشار تركي آل الشيخ ، مجلس إدارة النادي الأهلي بعمل لجان إلكترونية للهجوم عليه، قائلا: "لما تشغلو لجان على الاقل ادوهم كلام منطقي … مش حاجه متمشيش على عيل عنده ٤ سنين ! هههههههه".
وشهدت العلاقة بين الخطيب وآل الشيخ منحنيات عدة بداية من دعم غير مسبوق خلال الانتخابات الماضية حيث كان من أسباب نجاح القائمة بالكامل ثم تدعيم النادي ماديا وحسم صفقة صلاح محسن من إنبي قبل أن تبدأ الخلافات التي وصلت إلى أبعد مدى قبل أن يتصالح الطرفان ويتبادل هو والخطيب الزيارات.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ بسبب أحمد حجازي: الخطيب ومجلسه مش عايزين مصلحة النادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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