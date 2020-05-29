بطولة إسبانيا: أتلتيكو مدريد يخسر جهود كوريا المصاب بساقه

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مدريد: يعاني الارجنتيني انخل كوريا جناح أتلتيكو مدريد من "تمزق عضلي" في ساقه اليسرى، بحسب ما أعلن نادي العاصمة الخميس في بيان، قبل نحو ثلاثة أسابيع من العودة المرتقبة للدوري الاسباني لكرة القدم بعد اجازة قسرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وشعر كوريا بانزعاج في ساقه اليسرى بعد حصة تمارين يوم الثلاثاء، وخضع لصورة بالرنين المغناطيسي كشفت "تمزقا عضليا" بحسب ما أعلن "كولتشونيروس".

ولم يوضح أتلتيكو مدة غياب نجمه الارجنتيني، مشيرا الى انه "يتابع تطورها".

واصبح كوريا ثالث لاعب يصاب في تشكيلة المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بعد العودة الى التمارين في الثامن من ايار/مايو الماضي.

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وأعلن أتلتيكو الاثنين اصابة جناحه البرتغالي الشاب جواو فليكس، أغلى لاعب في تاريخ النادي (126 مليون يورو من بنفيكا)، بالتواء في اربطة ركبته اليسرى لن يبعده عن المباريات الاساسية المتبقية في الدوري.

كما خضع المدافع الكرواتي شيمي فرساليكو لجراحة بالمنظار في ركبته اليسرى في 21 ايار/مايو لازالة بقايا من جراحة سابقة في الاربطة في شباط/فبراير 2019.

وكانت الحكومة الاسبانية سمحت في 23 ايار/مايو للاعبين المحترفين باستئناف المسابقات بدءا من اسبوع الثامن من حزيران/يونيو.