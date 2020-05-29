فيروس كورونا: رياضيون محترفون يؤدون تدريباتهم في زمن الإغلاق

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Denis Balibouse/ Reuters المتسلقة بيترا كلينغلر تتمرن في البيت في مدينة بيرن في سويسرا

في المملكة المتحدة وبلدان أخرى، يثابر الرياضيون المحترفون والأبطال الأولمبيون للمحافظة على النُظُم التدريبية الصارمة التي اعتادوا عليها، مع مراعاة قواعد الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونعرض هنا صورا التُقطت في شهر مايو/أيار تُظهر كيف يحاول بعض الرياضيين الحفاظ على أداء تدريباتهم المعتادة.

Matthew Childs/ Reuters لاعبة التجذيف البريطانية مالوري فرانكلين تتمرن في حديقة منزلها بمنطقة شياشنت في لندن

Molly Darlington/ Reuters البريطانية حنّا كوكروفت متسابقة الكراسي المتحركة وشريكها ناثان ماغواير يتدربان في منزلهما في منطقة تشستر غربي إنجلترا

Carl Recine/ Reuters لاعب الجمباز البريطاني دومينيك كننغهام يؤدي تدريباته في اسطبل للخيل في مدينة والسال غربي ميدلاندز في إنجلترا

Lee Smith/ Reuters الغواص البريطاني جيمس هيتلي يتمرن بينما يرقبه والداه في بيته بمنطقة بالِرنو إحدى ضواحي إدنبره في اسكتلندا

Advertisements Dylan Martinez/ Reuters عَدّاء المسافات الطويلة الأولمبي والعالمي السير محمد فرح يؤدي تدريباته في حديقة ريتشموند في لندن

Andreas Gebert/ Reuters متسابقة فورمولا 3 صوفيا فلوريش تتدرب عبر الإنترنت في محاكاة افتراضية للواقع بمنزلها في منطقة غرونفالد على مقربة من ميونخ في ألمانيا

Andrew Boyers/ Reuters لاعب التنس البريطاني دومينيك إنغلوت يتمرن في حديقة منزله في لندن

Tom Jacobs/ Reuters المتسلقة البريطانية إيموغن هوروكس تتمرن على جدار للتسلق أقامته في حديقة منزل والديها في منطقة بوردون في هامبشير جنوبي إنجلترا

Guglielmo Mangiapane/ Reuters لاعب الجودو الإيطالي الحائز على الميدالية الذهبية فابيو باسيلي يتمرن في مركز أولمبي قريب من روما بعد سماح السلطات الإيطالية للرياضيين بأداء تدريباتهم منفردين

Paul Childs/ Reuters العدّاءة البريطانية آشلي نيلسون تؤدي تدريباتها في ملعب تشينغفورد للغولف

Matthew Childs/ Reuters لاعب التجديف البريطاني ليام هيث يتمرن في منزله في غلدفورد جنوبي لندن

Lee Smith/ Reuters لاعب الروغبي الاسكتلندي أليكس كريغ يتمرن في مزرعة والديه في مدينة "قلعة دوغلاس" في اسكتلندا

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