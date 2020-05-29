فيروس كورونا: رياضيون محترفون يؤدون تدريباتهم في زمن الإغلاق

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في المملكة المتحدة وبلدان أخرى، يثابر الرياضيون المحترفون والأبطال الأولمبيون للمحافظة على النُظُم التدريبية الصارمة التي اعتادوا عليها، مع مراعاة قواعد الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونعرض هنا صورا التُقطت في شهر مايو/أيار تُظهر كيف يحاول بعض الرياضيين الحفاظ على أداء تدريباتهم المعتادة.
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