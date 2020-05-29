اخبار الرياضه

فيروس كورونا: رياضيون محترفون يؤدون تدريباتهم في زمن الإغلاق

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المتسلقة بيترا كلينغر في بيتها

Denis Balibouse/ Reuters
المتسلقة بيترا كلينغلر تتمرن في البيت في مدينة بيرن في سويسرا

في المملكة المتحدة وبلدان أخرى، يثابر الرياضيون المحترفون والأبطال الأولمبيون للمحافظة على النُظُم التدريبية الصارمة التي اعتادوا عليها، مع مراعاة قواعد الإغلاق بسبب تفشي فيروس .

ونعرض هنا صورا التُقطت في شهر مايو/أيار تُظهر كيف يحاول بعض الرياضيين الحفاظ على أداء تدريباتهم المعتادة.

رياضية تحاول الاتزان على كرة بيلاتيس للتوازن بينما تمارس التجذيف

Matthew Childs/ Reuters
لاعبة التجذيف البريطانية مالوري فرانكلين تتمرن في حديقة منزلها بمنطقة شياشنت في لندن

اثنان من رياضيي لعبة الكراسي المتحركة يتدربان في منزلهما

Molly Darlington/ Reuters
البريطانية حنّا كوكروفت متسابقة الكراسي المتحركة وشريكها ناثان ماغواير يتدربان في منزلهما في منطقة تشستر غربي إنجلترا

لاعب جمبار يتشبث بسقف اسطبل للخيل بينما أحد الخيول يقترب منه متطلعا إليه

Carl Recine/ Reuters
لاعب الجمباز البريطاني دومينيك كننغهام يؤدي تدريباته في اسطبل للخيل في مدينة والسال غربي ميدلاندز في إنجلترا

غواص يتمرن في منزله بينما والداه يرقبانه

Lee Smith/ Reuters
الغواص البريطاني جيمس هيتلي يتمرن بينما يرقبه والداه في بيته بمنطقة بالِرنو إحدى ضواحي إدنبره في اسكتلندا

السير محمد فرح يتمرن في حديقة ريتشموند في لندن على مقربة من عدد من الغزلان

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Dylan Martinez/ Reuters
عَدّاء المسافات الطويلة الأولمبي والعالمي السير محمد فرح يؤدي تدريباته في حديقة ريتشموند في لندن

صوفيا فلوريش تتمرن في منزلها عبر محاكاة الواقع الافتراضي

Andreas Gebert/ Reuters
متسابقة فورمولا 3 صوفيا فلوريش تتدرب عبر الإنترنت في محاكاة افتراضية للواقع بمنزلها في منطقة غرونفالد على مقربة من ميونخ في ألمانيا

لاعب تنس يتمرن في حديقة

Andrew Boyers/ Reuters
لاعب التنس البريطاني دومينيك إنغلوت يتمرن في حديقة منزله في لندن

متسلقة تتمرن في حديقة

Tom Jacobs/ Reuters
المتسلقة البريطانية إيموغن هوروكس تتمرن على جدار للتسلق أقامته في حديقة منزل والديها في منطقة بوردون في هامبشير جنوبي إنجلترا

رياضي يحدق في الكاميرا بينما يتمرن

Guglielmo Mangiapane/ Reuters
لاعب الجودو الإيطالي الحائز على الميدالية الذهبية فابيو باسيلي يتمرن في مركز أولمبي قريب من روما بعد سماح السلطات الإيطالية للرياضيين بأداء تدريباتهم منفردين

رياضية تتمرن في ملعب غولف

Paul Childs/ Reuters
العدّاءة البريطانية آشلي نيلسون تؤدي تدريباتها في ملعب تشينغفورد للغولف

لاعب تجذيف يتمرن في منزله

Matthew Childs/ Reuters
لاعب التجديف البريطاني ليام هيث يتمرن في منزله في غلدفورد جنوبي لندن

رياضي يتمرن عبر التعلق بإحدى الماكينات الزراعية

Lee Smith/ Reuters
لاعب الروغبي الاسكتلندي أليكس كريغ يتمرن في مزرعة والديه في مدينة "قلعة دوغلاس" في اسكتلندا

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