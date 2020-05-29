رياضة | إنتر ميلان يحدد شرط جديد للتخلي عن مارتينيز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحدد شرط جديد للتخلي عن مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح بييرو أوسيليو المدير الرياضي لإنتر ميلان الإيطالي أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم الفريق لن يرحل إلا بطريقة واحدة.

وقال أوسيليو في تصريحاته لشبكة سكايسبورتس:"موقف لاوتارو مارتينيز الحالي هو أنه لا يوجد سوى طريقة واحدة لرحيله عن النادي وهو دفع الشرط الجزائي الذي يبلغ 111 مليون يورو".

وأضاف:"الشرط الجزائي معروف للجميع ولا يوجد أي شيء مخفي وهو شرط صعب لأنه يحتوي على مواعيد نهائية مُعينة وبعض المطالب الدقيقة للغاية".

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وتابع:"أولا وقبل كل شيء تنتهي صلاحية الشرط الجزائي في أول يوليو لذا فهو لن يدوم طويلا ويمثل الطريقة الوحيدة الممكنة في الوقت الحالي لكي لا نرى لاوتارو مارتينيز في إنتر ميلان الموسم المقبل".

وأردف قائلاً:"نحن لا نناقش موقف مارتينيز مع أي شخص لأنه بكل بساطة رصيد مهم للنادي، دعونا لا ننسى أن هناك عامين في عقده وليست لدينا أي نية لبيع أفضل لاعبينا بل نخطط لتعزيز الفريق في السوق".

واستطرد قائلاًُ:"اتصلت بنا العديد من الأندية لمناقشة موقف مارتينيز من بينها برشلونة الذي يُعتبر الأكثر تصميما ولدينا علاقة ودية مع مسئوليه".

واختتم أوسيليو تصريحاته قائلاً: "لن أخفي ذلك وبرشلونة يعرف تماما نوايانا، إنتر ميلان لا يريد بيع لاوتارو مارتينيز وهناك شرط جزائي وهو الخيار الوحيد وأعتقد أنني كنت واضحًا".