شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى وبلال ورضا عبد العال وجمال عبد الحميد.. ملوك الرهان فى الايجيبشن ليج. والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخرج علينا المحللون ونجوم كرة القدم بتصريحات مثيرة للجدل تؤدى لشغل الرأى العام فترة من الزمن ، إما بسبب قوة التصريح ، أو لإندهاش البعض من التصريح نفسه، ورغم التصريحات التى تخرج من البعض ونعتبرها أنها غير منطقية، إلا أن هناك عدد من اللاعبين القدامى والحاليين أكدوا على الهواء أنه لو " ماحصلش امر ما فإنهم سيقوم بفعل كذا وكذا " واطلق عليهم البعض ملوك الرهان نرصدهم فى التقرير التالى :-

باسم مرسى يتعهد بحلق شعره

تعهد باسم مرسى مهاجم الزمالك الأسبق والإنتاج الحربى الحالى بحلاقة شعره عام 2015 وكان وقتها كبير الهدافين ويعتز كثيرا بتصفيف شعره أنه سيقوم بحلاقته يوم الاحتفال بدرع الدورى فى نفس الموسم وهو ما اوفى به اللاعب بعد الحصول على البطولة .

جمال عبدالحميد يثير الجدل

أكثر المثيرين للجدل على الساحة الرياضية هو جمال عبد الحميد فقد خرج الموسم الماضي، بتصريح مثير قال فيه: "لو الزمالك خسر الدروي يبقى أنا مبفهمش في الكورة"، لكنه تراجع بعد تتويج الأهلي وقال إن هناك تغييرات كبيرة هي التي أدت إلى خسارة الزمالك، أبرزها إصابة ساسي ورحيل جروس.

ثم رجع فى الموسم الحالى وخرج علينا ليؤكد أن الزمالك بطل كأس مصر هذا الموسم وهحلق شعري إذا خسر البطولة .

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رضا عبد العال ملك التوقعات

يعد رضا عبدالعال نجم النادي الأهلي والزمالك الأسبق ملك التوقعات فى الكرة المصرية بعدما تنبأ بخسارة مصر لجميع مباريات كأس العالم الأخيرة في روسيا، وهو ما تحقق بالهزيمة من أوروجواي وروسيا والسعودية، كما دخل رضا عبد العال في رهان وتحدي جديد مع الإعلامي إبراهيم فايق مؤكدا أن مصر لن تفوز ببطولة الأمم الأفريقية التي استضافتها في شهري يونيو ويوليو الماضيين، قائلا: "أنا بقولك مش هناخد البطولة، وممكن نوصل نهائي لكن مش هناخد البطولة"، ليتراهن مع مقدم البرنامج على نصف مليون جنيه، وهو ما حدث بالخروج من دور الـ 16 أمام جنوب أفريقيا بالهزيمة بهدف نظيف.

أحمد بلال

دخل أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق فى صدام عنيف مع جماهير الزمالك بعدما أكد أنه يتوقع ألا يسجل مصطفى محمد فى شباك بيراميدز، خلال مباراة الفريقين التي جمعتهما بالجولة السابعة من عمر الدورى المصرى، بسبب الضغوط التي يتعرض لها، خاصة أنه لم يسجل طوال الـ 6 مباريات الماضية، مؤكدا أنه سينتظر 6 مباريات أخرى للتسجيل، إلا أن مهاجم الأهلي السابق خسر رهانه بشأن مصطفى محمد، بعدما أحرز اللاعب هدفا في فوز فريقه بثنائية نظيفة.

دخل أحمد بلال مهاجم الأهلى الأسبق فى صدام عنيف مع جماهير الزمالك بعدما راهن على أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء لن يستطيع هز شباك بيراميدز فى اللقاء الذى سيجمع ال