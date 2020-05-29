الامارات | بالصور.. الزمالك يهين لاعبه والجمهور يرد له اعتباره: "ليس كهربا"!

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الزمالك يهين لاعبه والجمهور يرد له اعتباره: "ليس كهربا"! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض أنصار الزمالك المصري اللإهانة التي وجهها حساب النادي الرسمي على "تويتر" لمحترف الفريق السابق المغربي خالد بوطيب بحذف صورته من الصورة الأصلية للاعبي الفريق التي نشرها أخيراً احتفالاً بمرور عام على تتويج القلعة البيضاء بكأس الكونفدرالية القارية على حساب نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

وعلى الرغم من تردي علاقة بوطيب مع إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور والتي انتهت لاحقاً بفسخ العقد من طرف واحد بعد اتهامه بالتقاعس عن العلاج، إلا أن جمهور الزمالك انتقد تصرف حساب النادي، خصوصاً ان اللاعب المغربي كان من أسباب استعادة الفريق بريقه الإفريقي بتسديده ركلة ناجحة خلال لقاء نهضة بركان.

وقال مشجع الزمالك الذي يدعى "الصقر": "فين بو طيب؟ رجعوا صورته الراجل ساهم في الحصول على البطولة و حتى لو ما ساهمش ده حقه، ده اسمه تزوير و كل جماهير الزمالك لن تقبله"، وعلقت المشجعة "منار": "نزل اعتذار يا أدمن واعمل ايديت للصورة مابيليق بالمرة مهما كان السبب".

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أما المشجع "مايكل ميلاد" فقال: "كلنا نتفهم ضرورة حذف صورة كهربا، و لكن الذي لا أتفهمه هو حذف صورة بوطيب اللي لم هرب كما فعل غيره بل نحن من فسخ التعاقد وسيظل هو مرتبطا بنا كلما عاودنا مشاهدة ضربات الترجيح لأنه من بدأ بالضربة الأولى.. كامل التحية له".

يذكر أن بوطيب (32 عاماً) شارك مع الزمالك في 24 مباراة وسجل خمسة أهداف وصنع هدفين، وتوج مع الفريق بكأس الكونفدرالية وكأس مصر.

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