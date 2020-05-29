شكرا لقرائتكم نقاش بين اتحاد الكرة والاندية حول ضرورة حسم موعد عودة الدوري .. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة اتصالات من عدد من أندية الدوري الممتاز تستفسر فيه عن موقف بطولة الدوري و ضرورة سرعة حسم قرار البطولة سواء بالإستئناف مع تحديد المواعيد الخاصة بذلك ، أو في حالة التفكير في إلغائه يكون في أسرع وقت في ظل تحمل الأندية تكاليف مرتبات وعقود اللاعبين خلال الفترة الماضية على الرغم من توقف النشاط منذ شهر مارس بسبب فيروس كورونا.

كما طلب مسئولو بعض الأندية من اتحاد الكرة في حالة عودة بطولة الدوري الممتاز أن يتم اللعب على ملاعبها وعدم نقلها لملاعب أخري ، خاصة أن هناك ملاعب تستطيع إستضافة المباريات بصورة طبيعية مع توفير كامل الإحترازات الطبية التي سيتم استخدامها سواء في التدريبات أو المباريات وذلك توفيرا للنفقات على الأندية و اتحاد الكرة و الشركة الراعية بريزنتيشن ، خاصة أن إقامة فريق خارج المحافظة سيحمله تكاليف إقامة في الفنادق و إيجار ملاعب للتدريب و المباريات ، وعدهم مسئولو الجبلاية بدراسة هذا الأمر فور تحديد الموقف النهائي الخاص بإستئناف بطولة الدوري من عدمه.

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كشف مسئولو اتحاد الكرة أن من ضمن الإجراءات الاحترازية التى ستطلبها اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الرياضة واتحاد الكرة تحسبا لعودة الدورى، السماح لكل ناد بـ25 فردا فى كل مباراة عبارة عن 18 لاعبا ومدير فنى ومدرب عام وطبيب الفريق ومساعد له وإدارى فى إطار منع التزاحم داخل الملاعب، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها حال استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية لأنه حال خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتابع مسئولو اتحاد الكرة أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والإجراءات أمام وزير الرياضة، وحال الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها حال استئناف التدريبات.