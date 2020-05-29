شكرا لقرائتكم خبر عن شقاوة قديمة وأبو جلابية والكيكى شهيد السوبر ..أبطال ترند ملوش علاقة بالرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع اكثر من نجم من نجوم الكرة ان يخطفون الترند ، ويصبحون حديث السوشيال ميديا ومحور إهتمام الأحاديث الرياضية بعد تصريح أو موقف حدث لهم جذب الانتباه ولفت الانظار اليهم ، إلا أن الغير متعارف عليه هو أن يكون الاهتمام بشخص لاينتمى للمنظومة الرياضية .







ابو جلابية

شقاوة قديمةأصبح الجميع يعرفه الان باسم "شقاوة قديمة" بسبب فيديو انتشر له مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، و الذى يظهر فيه ويقول عبارته المشهورة " دا شقاوة قديمة ده " والذى كشف انه دخل لمشاهدة مباراة الزمالك بالصدفة البحتة، حينما كان ينتظر تاجر اخر يدين له بالمال، كما انه يعرف رئيس الزمالك من أكتر من ٤٠ سنة ولكن شكله نسيني أكيد مش هيفتكر وأنا مش زعلان منه".

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ابو جلابية

واقعة نزول مشجع زملكاوي يرتدي جلبابا إلى أرض الملعب في مباراة فريقي الزمالك والإفريقي التونسي عام 2011، وبعدها أُطلق العديد من الصفحات الساخرة على "فيس بوك"، تحمل أسماء مثل "الراجل أبو جلابية".

وبعد ساعات من الواقعة ظهر الرجل فى فيلم اخر على اليوتيوب يعرف به نفسه بعد أن اصبح اشهر شخصية فى مصر لساعات قليلة مشيراً إلى أن اسمه «حذيفة» وأنه نزل للملعب لكى يسلم على لاعبى الزمالك الذى يعشقهم وأنه لم يعتد على أى من لاعب الأفريقى وهكذا انكشفت حقيقة الرجل أبوجلابية.



ادهم الكيكى

ادهم الزملكاوى



الطفل أدهم الزملكاوى اسم يعرفه الجميع سواء حمهور الأهلى او الزمالك ، بعد أن توفى على اثرالحادث الذى تعرض له بانقلاب سيارة أثناء الذهاب الى ستاد قمة السوبر بين فريقى الاهلى والزمالك ، والتى اقيمت ببرج العرب بالإسكندرية العام الماضى.