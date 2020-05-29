شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب بقاء تاكيس جونيس فى القاهرة رغم الرحيل عن دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى السابق لفريق وادى دجلة، متواجدًا فى القاهرة ولم يعود إلى بلاده رغم رحيله عن الفريق الدجلاوى بالتراضى منذ 11 فبراير الماضى، حيث كشف مصدر مقرب من المدرب اليونانى إنه ظل يؤجل موعد عودته إلى اليونانى أسبوعاً تلو الأخر، حتى توقفت حركة الطيران فى مصر ومعظم بلاد العالم بسبب تفشى فيرس كورونا المستجد.

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" إن تاكيس جونيس يشعر بالراحة فى مصر، ويتمنى أن يتولى تدريب أحد الفرق المصرية بعد تجربته الناجحة مع وادى دجلة، لافتًا إلى أن المدرب تلقى العديد من العروض من بعض وكلاء اللاعبين ومن المنتظر أن يحسم مصيره فى الفترة المقبلة، ومع عودة النشاط الرياضى من جديد.

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ومن المنتظر أن يحسم إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى خلال الأيام القليلة المقبلة مصير مفاوضات ناديه مع اليونانى تاكيس جونيس لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة بعد الاستقرار على رحيل الفرنسى ديديه جوميز ، ورحب المدرب اليونانى بتدريب الاسماعيلى، وتلقى ترشيحاً من بعض الوسطاء لتدريب الفريق الأصفر إلا أن القرار النهائى لايزال فى يد إبراهيم عثمان الذى يفضل التريث وانتظار مصير بطولة الدوري قبل إتخاذ القرارات النهائية لمسيرة فريق الكرة.

وتولى جونيس تدريب وادى دجلة لمدة موسم ونصف بالتحديد فى أغسطس 2018 قبل أن يرحل فى فبراير الماضى قاد خلالها الفريق 54 مباراة من بينها 3 مباريات فى كأس مصر، حقق الفوز فى 15 وتعادل في مثلها وخسر في 24 مباراة، 67 هدفا احرزها لاعبى الفريق تحت قيادة جونياس، مقابل 76 هدفا هزت شباك دجلة.

رغم أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، استقر على رحيل الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للفريق عن منصبه وعدم تمديد تعاقده الذى ينتهى فى يونيو المقبل، إلا أن إدارة النادى فضلت عدم الإعلان عن القرار بشكل رسمى سوى مع وضوح الرؤية بالنسبة لبطولة الدورى العام هذا الموسم، ومع إعلان القرار النهائى للمسابقة سوف توجه إدارة الدراويش الشكر للمدرب الفرنسى.