ملف الخميس.. إصابة محمود سعد بكورونا.. ورؤية شيكابالا لاستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث الخميس:
شيكابالا: الأفضل بداية دوري جديد بعد هدوء الأوضاع.. سلامة الناس هي الأهم
لجنة الطوارئ بالكاف تمنح دعمًا للاتحادات الأفريقية بسبب "كورونا"
بموافقة الحكومة.. الكرة الإيطالية تعود 13 يونيو
معتز إينو يتحدث لمصراوي عن.. رأيه في عودة الدوري.. وماينقص الأهلي الموسم المقبل
رسمياً.. استئناف الدوري الإنجليزي يوم 17 يونيو المقبل
الخطيب يُناقش التصور المالي للأهلي مع أمين الصندوق
بعد إزالة صورته.. بوطيب يسخر من الزمالك ويُثني على دعم الجماهير
تقارير تركية: بشكتاش يُفاوض النني لتسوية أزمة مستحقاته
اتحاد الكرة: "إيجابية" عينة محمود سعد لفيروس كورونا
الأهلي لمصراوي: المحكمة الرياضية لن تنظر في شكوي الزمالك بخصوص نادي القرن
أستون فيلا يعلن وفاة والد دين سميث بعد إصابته بكورونا
الزاكي يتفوق على الحضري.. ويحصد استفتاء أفضل حارس أفريقي في التاريخ
فولهام يعلن اكتشاف حالتي إصابة بكورونا بين لاعبيه
"كورونا لم تؤخذ في الحسبان" .. ريال مدريد يحافظ على صدراته لأغنى الأندية في أوروبا
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