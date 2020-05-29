أعلن مغاوري خيري مدرب قطاع الناشئين بنادي بلدية المحلة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ قليل. وحرص المدرب على توجيه نصيحة لكل المجتمع عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في رسالة من داخل غرفة العزل بمستشفى صدر المحلة,. بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في رسالة من داخل غرفة العزل بمستشفى صدر المحلة,. ويؤكد للجميع يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وملازمة المنازل خوفا على سلامتهم. جدير بالذكر أن العينات التي تم سحبها من مغاوري خيري أثبتت إيجابيتها وهو الآن يرقد في مستشفى العزل بالمحلة لأخذ العلاج اللازم من أجل الشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب قطاع الناشئين بنادي بلدية المحلة يعلن إصابته بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.