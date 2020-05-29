تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي بعد كورونا ، والمقرر لها بعد ثلاثة أيام من مباراة القمة بين آرسنال ومانشستر سيتي، وهو اللقاء الأول لليفربول منذ خروجه المروع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أتلتيكو مدريد الإسباني يوم 11 مارس الماضي، حين خسر في مباراة الإياب بنتيجة 3/2.

ويستأنف الدوري الانجليزي يوم 17 يونيه 2020 بمباراتين مؤجلتين من الجولة 28، الأولى على ملعب فيلا بارك بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، والثانية بين مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب طيران الاتحاد.

وقررت رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة إقامة 8 مباريات من الجولة ال30 من مسابقة البريميرليج يوم 20 يونيه، في نفس الموعد، أبرزهم سيكون بين ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي بعد كورونا

تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون على جوديسون بارك دون حضور جمهور بسبب فيروس كورونا في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، الساعة 16:00 بتوقيت مصر، على الملعب التابع لنادي إيفرتون يوم 20 يونيو 2020.

وتجدر الاشارة الى أن هذه المباراة كان مجدولاً لها مساء يوم 16 مارس الماضي، غير أن فيروس كورونا تسبب في تجميد النشاط الرياضي في إنجلترا وكل أنحاء العالم لدرجة دفعت رابطة الاندية الانجليزية المحترفة للتفكير في إلغاء الموسم برمته وحرمان ليفربول من التتويج.

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وفي نفس توقيت مواجهة رفاق محمد صلاح لفريق المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي، ستقام مباراة قمة أخرى بين توتنهام هوتسبير ومانشستر يونايتد على ملعب وايت هارت لين الجديد في لندن سيسعى خلالها مورينيو لهزيمة فريقه القديم الذي استغنى عن خدماته نهاية عام 2018.

كما سيترقب الجمهور السعودي ما ستسفر عنه مواجهة سان جيمس بارك بين نيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد المملوك لرجل أعمال سعودي، بعدما اقترب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على نيوكاسل نظير 300 مليون جنيهًا إسترلينيًا.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.