تركي آل الشيخ يطرح التلفزيون المكسور في مزاد علني!

أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني ووزير الترفيه في السعودية “تركي آل الشيخ” طرح تلفزيون كسره أثناء مباراة بلاي ستيشن في مزاد علني تذهب قيمته لصالح إحدى الجمعيات الخيرية في السعودية.

ولم يستطع مالك نادي بيراميدز المصري السابق ضبط أعصابه بعد تلقيه لهدف في مباراة بلاي ستيشن أمام الرئيس السابق لنادي النصر السعودي “سعود آل سويلم” خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المعظم، وقام بقذف جهاز التحكم الخاص به في الشاشة ليتسبب في تهشمها.

وتعجب رئيس نادي النصر من تصرف تركي آل الشيخ، خاصةً أن المباراة كانت تُلعب في أجواء هادئة، وسط موسيقى أغنية أنت عمري لكوكب الشرق “أم كلثوم”، وسأله عن سبب غضبه، فقال تركي آل الشيخ إن جاهز التحكم معطوب، ولهذا قصت منه الكرة وجاء الهدف.

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وبعد ستة أيام من المباراة وانتهاء عيد الفطر المبارك، خرج تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ليؤكد أن التلفاز المكسور سيُعرض في مزاد علني خيري، في حضور رئيس نادي النصر السابق، على أن تذهب أرباحه إلى جمعية إنسان والأيتام.

ورد رئيس النصر السابق على التغريدة بسخرية، قائلاً: “الله يجزاك خيرًا أبو ناصر..اشوف اللي يشتريه نلعب عنده مباراة ولا نتعشى عنده إذا ما ودك تلعب!”.

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