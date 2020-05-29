رسميًا | الاتحاد الآسيوي يستكمل دوري أبطال آسيا 2020

اتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس 28-5-2020، قرارًا رسميًا باستئناف المنافسات القارية لهذا الموسم 2020/2019، وفي مقدمتها نسخة 2020 من بطولة دوري أبطال آسيا التي لا تزال في مرحلة دور المجموعات.

وأخطر الاتحاد الآسيوي جميع الاتحادات المحلية في القارة بقرار استئناف منافسات دوري الأبطال خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتوقف دوري الأبطال الآسيوي مطلع شهر مارس الماضي مثله مثل دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا وكوبا ليبرتادوريس، ودوري أبطال الكونكاكاف، وباقي المسابقات المؤهلة إلى كأس العالم للأندية حول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق عن استعداد الاتحا الآسيوي لكرة القدم لخسارة مبلغ 300 مليون دولار حال تم إلغاء دوري أبطال آسيا هذا الموسم.

ووصلت إلى الاتحادات الأهلية رسالة رسمية من الاتحاد الآسيوي تحمل نفس المعنى، بأنه قد استقر على عدم إلغاء نسخة عام 2020 من دوري أبطال آسيا، لكنه سيدرس كيفية العودة لاستئنافها من جديد خلال اجتماع يعقده مع ممثلي اتخادات غرب آسيا في الثالث من شهر يونيه المقبل.

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كيف سيعود دوري أبطال آسيا؟

هناك خياران مطروحان على طاولة الاتحادات في الاجتماع المقرر له الشهر المقبل لاتمام عودة دوري أبطال آسيا دون مشاكل، ودون أن يواجه خطر التجميد من جديد.

وينص الخيار الأول على استكمال المباريات في دور المجموعات بنظام التجمع في نهاية أغسطس المقبل.

أما الخيار الثاني فقد خص الأدوار النهائية، ليكون بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب.

ولم تخوض الأندية سوى جولتين فقط من دور المجموعات دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وتوجد أندية من الصين وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية لم تبدأ بعد المنافسة بسبب تأجيل مبارياتهم فور انطلاق البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا لديهم قبل جميع دول العالم.

ويتصدر أهلي جدة السعودي وباختاكور الأوزبكي والتعاون السعودي والسد القطري الأربع مجموعات الأولى بغرب آسيا، أما حامل اللقب “الهلال” فيحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط عن باختاكور.