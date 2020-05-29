خلاف بين الوداد وشباب خنيفرة بسبب لاعب الزمالك

نشب خلاف بين مسؤولي ناديي الوداد البيضاوي وشباب خنيفرة على تفاصيل صفقة بيع الجناح السريع “محمد أوناجم” إلى نادي الزمالك المصري خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وتأزمت العلاقة بين الوداد وخنيفرة بسبب تقاعس الأول عن تنفيذ البند الذي شمله عقد شراء محمد أوناجم من فريق شباب خنيفرة قبل خمسة أعوام.

ويحتم ذلك البند على إدارة نادي الوداد تسديد نسبة 10% من قيمة بيع اللاعب في المستقبل لأي فريق خارج المغرب، وهو ما لم تف به إدارة وداد الأمة حسب تأكيد صحيفة “المنتخب” المغربية في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع.

وكان أوناجم قد انتقل إلى الوداد بعد أسابيع من هبوط شباب أطلس خنيفرة إلى الدوري المغربي الدرجة الثانية عام 2015، ونص العقد المُبرم بين الناديين على إدراج بند يمنح خنيفرة نسبة 10% من إجمالي قيمة إعادة بيعه في المستقبل.

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وأضاف المصدر ذاته “إدارة شباب خنيفرة حصلت على 130 ألف دولار فقط من جانب إدارة الوداد، ولم يصلها باقي قيمة المستحقات الخاصة بصفقة انضمام أوناجم إلى الزمالك، وهو ما تسبب في الأزمة الراهنة”.

وتنازل المتصدر الحالي للدوري المغربي عن خدمات محمد أوناجم للزمالك خلال الانتقالات الصيفية الماضية مقابل مليون ونصف المليون دولار.

وتألق أوناجم خلال ظهوره مع الزمالك هذا الموسم، ونجح في الحصول معه على بطولتي السوبر الأفريقي والمصري، على حساب الترجي والأهلي.

في سياق متصل، يسعى الزمالك لإتمام صفقة تبادلية مع الوداد حيث يحصل الأول على خدمات الثنائي حميد احداد المعار حاليا لفريق الرجاء البيضاوي، بالإضافة إلى أشرف بن شرقي، مقابل انضمام الثنائي وليد الكرتي واسماعيل الحداد لصفوف الزمالك.