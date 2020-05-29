الزمالك يدعم شيكابالا أمام الأهلي على طريقة نيلسون مانديلا

دعم نادي الزمالك قائده محمود عبد الرازق “شيكابالا” عقب الهجوم الشرس الذي تعرض له مؤخرًا ووصل إلى حد توجيه كلمات “عنصرية” من قبل بعض جماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء دعم الزمالك لشيكابالا عبر الصفحة الرسمية للنادي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” باستخدام عبارة شهيرة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل “نيلسون مانديلا”.

ونشرت الصفحة صورة لشيكابالا وهو يحتفل ببطولة السوبر الأفريقي مصحوبة بعبارة “قُد من الخلف، واترك الآخرين يعتقدون؛ أنّهم في المقدّمة”.

وتلك العبارة كانت من أشهر الأقاويل الخالدة لنيلسون مانديلا الذي يُعد أحد أهم من حارب التمييز العرقي في تاريخ قارة أفريقيا.

وواجه جناح الزمالك هجومًا كبيرًا عبر منصات السوشيال ميديا خلال الثلاثة أيام الماضية، من جانب بعض الجماهير التي تنتمي إلى النادي الاهلي، ممن لم ينسوا بعد الأحداث التي كان قد شهدها لقاء السوبر المحلي الذي أقيم في الإمارات فبراير الماضي، عندما أشار شيكابالا إليهم ببعض الإيماءات غير اللائقة.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري بعد فوزه على الأهلي بفارق ركلات الجزاء الترجيحية، هذا قبل أن يظفر بكأس السوبر الأفريقي بعد تغلبه بنتيجة 3/1 على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على الأراضي القطرية.

ونشر محمود شيكابالا صورة له مع نجله آدم وزوجته على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، إلا أن احتفاله بعيد الفطر المبارك تحول إلى كابوس بعد تعرضه لوصلة من السباب والعنصرية عن طريق بعض الجماهير المتعصبة.

وتلقى شيكابالا عدة رسائل من بعض لاعبي كرة القدم من أجل دعمه ومساندته خلال الأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، كان أبرزها من لاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا، ولاعب الزمالك المعتزل أحمد عيد عبد الملك، ومهاجم الزمالك الحالي “مصطفى محمد“، والظهير الأيسر “عبد الله جمعة”.

من جانبه، استعان شيكابالا بإحدى الآيات القرآنية للرد على الهجوم الذي يتعرض له، وكتب على صورة أخرى بصحبة زوجته ونجله قائلاً “واصبر على ما يقولون واُهجرهم هجرًا جميلاً”.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد قرر إيقاف شيكابالا لمدة 8 مباريات محلية في أعقاب خروجه عن النص بتوجيه إشارات غير أخلاقية نحو جمهور الاهلي في لقاء كأس السوبر المصري 2019، غير أن العقوبة لم تطبق حتى وقتنا هذا بسبب توقف النشاط الرياضي بعد تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.