رياضة | بعد عرض ريال مدريد .. أرقام بوجبا مع مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عرض ريال مدريد .. أرقام بوجبا مع مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم، وجود تطورات جديدة، بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد مع نادي مانشستر يونايتد، بشأن ضم الفرنسي "بول بوجبا".

ويسعى ريال مدريد لضم بوجبا منذ فترة الإنتقالات الصيفية خلال العام الماضي، إلا أن طلب الفريق قوبل بمطالب إدارة اليونايتد المالية المرتفعة.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اليوم، فإن نادي ريال مدريد الإسباني طرح فكرة بيع لاعبين لمانشستر يونايتد، لإقناع الأخير بترك بوجبا.

وأضافت الصحيفة، أن الرباعي هم: النرويجي مارتن أوديجارد، الكولومبي خاميس رودريجيز، الإسباني لوكاس فاسكيز، والإنجليزي إبراهيم دياز.

يذكر أن بوجبا يلقى اهتمام من نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد الأنباء التي أشارت لأمكانية مغادرته قلعة "أولد ترافورد" بحلول الصيف المقبل.

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أرقام بوجبا مع مانشستر يونايتد

تأثرت مسيرة بوجبا مع مانشستر يونايتد هذا الموسم بالإصابات، بعد أن تلقى اللاعب إصابتين مختلفتين هذا الموسم، قلصت مشاركاته عند 8 مباريات فقط هذا الموسم، بمجموع دقائق 610 دقيقة لعب.

ولم يتمكن اللاعب من تسجيل أي هدف هذا الموسم، لكنه مرر تمريرتين حاسمتين، خلال المباريات السبع التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمجموع دقائق 520 دقيقة.

كما خاض مباراة واحدة في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كأس كاراباو" ضد مانشستر سيتي.

ومنذ التحاقه بمانشستر يونايتد في صيف عام 2016 مقابل 88 مليون جنيه إسترليني، خاض اللاعب 150 مباراة مع اليونايتد، سجل خلالها 31 هدفاً ومرر نفس العدد من التمريرات الحاسمة بمختلف المسابقات.