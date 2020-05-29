رياضة | تحديد موعد استئناف وختام الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد استئناف وختام الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، عن الموعد النهائي لعودة بطولة الدوري الإسباني خلال الفترة المقبلة.

وكان النشاط الكروي في إسبانيا قد توقف، مطلع شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشف تيباس أن بطولة الدوري الإسباني، سوف تبدأ يوم الحادي عشر من يونيو المقبل على أن ينتهي في التاسع عشر من يوليو القادم.

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وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن تيباس قد اجتمع مع ممثلي الأندية، واتفقوا على عودة بطولة الدوري الإسباني.

وتابعت الصحيفة، أن تيباس لم يكشف عن جدول المباريات الرسمي للأسابيع المتبقية من الموسم.

ويتصدر برشلونة قبل فترة التوقف جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن غريمة التقليدي ريال مدريد.