رياضة | الحياة تعود لكرة القدم.. تعرف على مواعيد عودة أبرز الدوريات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الحياة تعود لكرة القدم.. تعرف على مواعيد عودة أبرز الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت الحياة تعود تدريجيًا لملاعب الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، بعد توقف النشاط الكروي والدوريات العالمية منذ مارس الماضي، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والذي أصاب الحياة الرياضية بشلل تام وأثر سلبيًا على مختلف الأنشطة والفعاليات الرياضية خلال الفترة الماضية، وأصاب العديد من الرياضيين وحصد أرواح الآخرين خلال الأشهر الماضية.

وكان الدوري الألماني من أوائل الدوريات الأوروبية الكبرى الذي استأنف نشاطه من جديد يوم 16 مايو الجاري بعد فترة توقف طويلة، وذلك بعد نجاح الحكومة الألمانية في السيطرة على الفيروس اللعين، كما عادت بعض الدوريات الأخرى منها الدوري الكوري الجنوبي والدوري السوري، والدوري المجري والذي يفتح الأبواب أمام الجماهير ايضا لحضور المباريات بداية من اليوم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد عودة أشهر الدوريات العالمية والأوروبية خلال الفترة المقبلة:-

1- الدوري البولندي (29 مايو):

تعود منافسات بطولة الدوري البولندي لكرة القدم اليوم الجمعة 29 مايو وذلك بعد فترة توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وتقام مباراتين اليوم، حيث يلتقي فريق سلاسك مع راكوف، وبوجون شتشتين مع زاجويبي لوبين.

2- الدوري الإنجليزي (17 يونيو):

حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 17 يونيو الجاري موعدًا مبدئيًا لعودة منافسات "البريميرليج" من جديد، بإقامة المباراتين المؤجلتين بين مانشستر سيتي وأرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد، على أن تقام مباريات الجولة 30 بين يومي 19، و21 يونيو المقبل.

3- الدوري الإيطالي (20 يونيو):

منحت الحكومة الإيطالية الضوء الأخضر لعودة النشاط الكروي في البلاد بداية من يوم 13 يونيو الجاري بإقامة مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 من نفس الشهر، وسوف تستأنف مباريات الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو المقبل.

4- الدوري الإسباني (11 يونيو):

أعلنت الحكومة الإسبانية استئناف مباريات الليجا الإسبانية يوم الحادي عشر من يونيو الجاري، بعد توقف المسابقة منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وعادت الأندية لاستئناف تدريباتها بشكل فردي قبل أيام قليل بعد خضوع جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والموظفين للفحوصات الطبية اللازمة للإطمئنان على سلامتهم.

5- الدوري البرتغالي (3 يونيو):

أعلنت رابطة الدوري البرتغالي عودة استئناف مباريات البطولة يوم 3 يونيو المقبل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويتبقي 10 جولات فقط من عمر المسابقة المحلية.

6- الدوري التركي (12 يونيو):

تعود عجلة كرة القدم للدوران في بطولة الدوري التركي يوم 12 يونيو المقبل، بعدما توقف لفترة تجاوزت الشهرين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتصدر فريق طرابزون سبور ترتيب البطولة برصيد 53 نقطة بفارق الأهداف عن باشاك شهير.

7- الدوري الروسي (21 يونيو):

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تقرر بشكل رسمي عودة منافسات بطولة الدوري الروسي لكرة القدم يوم 21 يونيو المقبل، بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد، مع السماح بحضور عدد محدود من المشجعين في المدرجات رغم انتشار الوباء.

8- الدوري اليوناني (6 يونيو):

أعطت الحكومة اليونانية الضوء الأخضر لاستئناف منافسات الدوري المحلي لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، وذلك بعد قرابة ثلاثة اشهر من تعليقه بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وستقام المباريات خلف الأبواب المغلقة "بدون جماهير" كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس اللعين.

9- الدوري الكرواتي (6 يونيو):

تعود منافسات بطولة الدوري الكرواتي لكرة القدم يوم 6 يونيو المقبل، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتصدر فريق دينامو زغرب الترتيب برصيد 65 نقطة.

10- الدوري الأوكراني (30 مايو):

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، عن استئناف الدوري المحلي اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو الجاري، رغم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وستقام جميع المباريات المتبقية خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري.

11- الدوري الصربي (30 مايو):

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم استئناف مباريات الدوري الصربي يوم السبت المقبل 30 مايو الجاري، وذلك بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا، على أن تقام مباريات دور الثمانية لكأس صربيا يوم 3 يونيو، بينما ستقام مباراتي النصف نهائي يوم 10 من نفس الشهر، وتقام المباراة النهائية يوم 24.

12- الدوري النمساوي ( 2 يونيو):

يعود النشاط الكروي في النمسا اليوم 29 مايو الجاري بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا، وستقام اليوم مباراة نهائي كأس النمسا بين فريقي ريد بول سالزبورج، وإيه لوستناو، على أن يتم استئناف مباريات الدوري النمساوي لكرة القدم يوم الثاني من شهر يونيو المقبل.

13- الدوري السلوفيني (5 يونيو):

تعود منافسات الدوري السلوفيني لكرة القدم يوم الخامس من شهر يونيو المقبل، بعد توقف دام لمدة شهرين بسبب انتشار وباء كورونا في البلاد، ويتصدر فريق أوليمبيجا ترتيب البطولة برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن فريق بوبليكم صاحب المركز الثاني.

14- الدوري البلغاري (5 يونيو):

يستأنف الدوري البلغاري لكرة القدم نشاطه في الخامس من يونيو المقبل، بعد توقف 3 أشهر تقريبا بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وستقام المباريات بدون حضور جماهيري مع تقليص مباريات الجولات الأخيرة، ويتصدر فريق لودوجوريتس الترتيب برصيد 55 نقطة.

15- الدوري النرويجي (16 يونيو):

أعلن عبيد راجا وزير الثقافة والرياضة النرويجي، عن عودة النشاط الكروي يوم 16 يونيو المقبل، بعدما تأجلت انطلاق بطولة الدوري النرويجي والذي كان مفترضا انطلاقها في ابريل الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، وستقام مباريات البطولة بدون حضور جماهيري