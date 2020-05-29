رياضة | كلوب يستقر على بديل نجم ليفربول للموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يستقر على بديل نجم ليفربول للموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي ليفربول، على بديل نجمه السنغالي ساديو ماني، تمهيدًا لاحتمالية رحيله في الفترة المقبلة، في ظل إهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع اللاعب.

وكشفت صحيفة "TodoFichajes"، أن نادي ليفربول دخل في مفاوضات مع إدارة نادي ساوثهامبتون لضم آداما تراوري، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين إدارة ليفربول وساوثهامبتون في مراحل متقدمة، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة مع الريدز.

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ويعد الريدز هو أحدث المنضمين للصرلع على آداما تراوري، والذي ارتبط اسمه مؤخرة بعده أندية، وهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وكان اللاعب صاحب الـ24 عاماً، انضم إلى فريق ساوثهامبتون، في صيف عام 2018، قادماً من صفوف ميدلزبره الإنجليزي، مقابل 20 مليون يورو.

وشارك آداما تراوري مع فريق ساوثهامبتون في 79 مباراة، بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 7 أهداف، فيما صنع 13 آخرين.

ومن المقرر أن ينتهي عقد آداما تراوري مع فريقه الحالي ساوثهامبتون في صيف 2023.