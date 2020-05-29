رياضة | تفاصيل تجديد عقد سعد سمير مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل تجديد عقد سعد سمير مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد عقد سعد سمير مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت بعض التقارير المصرية، أن الأهلي يسعى إلى تجديد عقد سعد سمير لمدة 4 مواسم خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وتابعت التقارير، أن سعد سمير سوف يحصل على راتب سنوي مع الأهلي يقدر نحو 8 مليون جنية.

وأضافت التقارير، أن مسؤولي الأهلي قاموا بتسجيل عقد سعد سمير داخل اتحاد الكرة، استعداداً لقيده في قائمة الفريق الموسم المقبل.

وكان مسؤولي الأهلي قد رفعوا سعد سمير من قائمة الفريق في يناير الماضي، بعد إصابته بقطع في وتر أكيليس، وتم قيد محمود عبد المنعم كهربا بدلًا منه.