رياضة | مؤشر إيجابي بشأن انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤشر إيجابي بشأن انتقال نجم مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق بايرن ميونخ الألماني، في التعاقد مع ليروي ساني لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ساني قريب من الإنضمام لبايرن ميونخ قبل بداية الموسم الجاري، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب تعرض اللاعب لتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وبحسب صحيفة "سبورت بيلد"، فإن شركة "أديداس" الألمانية قد تلعب دوراً مهماً، في انتقال ساني إلى بايرن ميونخ.

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ويرتبط اللاعب بعقد مع الشركة الأمريكية "نايكي"، لكنه سينتهي في 30 يوليو المقبل، ما يعني سهولة توقيعه مع شركة أخرى.

وتسعى شركة "أديداس"، للتعاقد مع ساني بعقد أكبر من نظيرتها "نايكي"، ما يعني اقتراب بايرن ميونخ من التعاقد مع الدولي الألماني.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى إقتراب بايرن ميونخ، من التعاقد مع ساني بقيمة 50 مليون يورو.