رياضة | بعد قرار عودة الدوري الإنجليزي.. أرقام محمود تريزيجيه مع أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد قرار عودة الدوري الإنجليزي.. أرقام محمود تريزيجيه مع أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد محمود حسن تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا الإنجليزي، لإستئناف مباريات البريميرليج خلال الفترة المقبلة، بعدما تحدد موعدًا مبدئيًا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا خلال شهر يونيو المقبل، بعد توقف النشاط منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

وقررت رابطة الدوري الإنجليزي استئناف مباريات البطولة مرة أخري يوم 17 يونيو المقبل، على أن تبدأ بإقامة المباراتين المؤجلتين بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، ومانشستر سيتي مع أرسنال، على أن تقام مباريات الجولة 30 بين 19 و21 يونيو المقبل.

وشارك محمود تريزيجيه ومواطنه أحمد المحمدي في تدريبات أستون فيلا خلال الساعات الماضية، استعدادًا لعودة النشاط الكروي في إنجلترا.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أرقام محمود حسن "تريزيجيه" مع أستون فيلا:-

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انضم محمود حسن "تريزيجيه" صاحب الـ25 عاما إلي فريق أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019، قادمًا من نادي قاسم باشا التركي في صفقة بلغت قيمتها 6 مليون يورو، واستطاع كسب ثقة الجهاز الفني للفريق سريعًا وأصبح من العناصر الهامة التي يعتمد عليها في المباريات بفضل الإمكانيات الفنية والمهارة التي يتمتع بها.

خاض نجم منتخب مصر، 31 مباراة مع فريق أستون فيلا في مختلف البطولات بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 1699 دقيقة، ونجح في تسجيل 4 أهداف، وصنع 3 أهداف أخري، وحصل على إنذارين، وتعرض للطرد مرة وحيدة.

شارك "تريزيجيه" في 24 مباراة مع أستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1325 دقيقة، وسجل 3 أهداف وصنع هدفين، ويحتل فريقه المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 25 نقطة.

وخاض 6 مباريات مع أستون فيلا في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وسجل هدف وصنع مثله، في 360 دقيقة لعب فعلية، وصعد بفريقه للمباراة النهائية، لكنه خسر اللقب في النهاية أمام فريق مانشستر سيتي.

بينما شارك في مباراة وحيدة بكأس الإتحاد الإنجليزي لمدة 14 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.