رياضة | شيكابالا يكشف عن موقفه من عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شيكابالا يكشف عن موقفه من عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رامي بشاي

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن رأيه في استئناف مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد بمصر.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية: "أهم شيء سلامة الجميع، يجب أن يعي الجميع أن كل اللاعبين لديهم أسر يخافون عليهم".

وأضاف "ما يحدث في الدوري الألماني بأن كل فريق يتبقى له سبع أو ثماني مواجهات فقط، ولكن هنا في مصر متبقي لنا دورا كاملا وعدد مباريات كبيرة ".

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وتابع "من الأفضل أن ننتظر فترة آخرى، خاصة في ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا حاليا، لذا علينا الانتظار حتى تهدأ الأمور ومن ثم نعود لخوض الدوري".

وواصل "إن قمنا بكل الإجراءات الطبية اللازمة فبعد نهاية المباريات نحن لا نعرف كيف سيتصرف كل فرد خارج ناديه".

وبسؤاله عن هل تابع تجربة عودة الدوري الألماني أجاب "نعم تابعت، ولكن من الواضح إن كل اللاعبين مازالوا بعيدين للغاية عن مستواهم".

وشدد "أيضا متعة تلك المباريات في الحضور الجماهيري، فهناك مباريات لو شعر اللاعب بالإرهاق يحصل على دفعة معنوية من الجمهور فيرتفع حماسه، لكن خوض المباريات دون جماهير أمر غريب بالنسبة لهم بالطبع".

وأتم حديثه قائلاً "المباريات مختلفة عن التدريبات، مهما استمررت في التدرب يوميا خوض المباريات شيء مختلف كليا، أعتقد أن مستوى اللاعبين وأدائهم في المباريات في ألمانيا سيظل بعيدا عن القوة التي نعرفها لفترة".