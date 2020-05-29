رياضة | نجم برشلونة يرفض الرحيل ويقرر البقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يرفض الرحيل ويقرر البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقترب البرازيلي أرثر ميلو، لاعب خط وسط نادي برشلونة، من البقاء مع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفض أرثر ميلو الرحيل عن برشلونة خلال الفترة المقبلة، بعد رغبة يوفنتوس في التعاقد معه ضمن صفقة انتقال بيانيتش إلى كامب نو.

Advertisements

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة قد رشح أرثر للرحيل عن برشلونة، من أجل جلب الأموال لتدعيم الصفقات.

وتابعت الصحيفة، أن إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة ومساعده رامون بلاينز، قد اجتمعا مع أرثر لإقناعة بالانضمام إلى يوفنتوس، لكن الأخير رفض، معلناً بقائه داخل الكامب نو.

وأشارت الصحيفة، أن أرثر ضمن خطط كيكي سيتين خلال الفترة المقبلة، حيث أنه صغير في السن ولديه قدرة على التحسن، كما أن راتبه ليس مرتفعًا.