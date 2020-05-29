رياضة | رسالة خاصة من الزمالك لنجم فريقه شيكابالا على خلفية الأحداث الأخيرة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من الزمالك لنجم فريقه شيكابالا على خلفية الأحداث الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، هجوما عنيفا خلال الفترة الأخيرة، ووصل الأمر إلى الاساءة له ولأسرته.

وحرص نادي الزمالك على توجيه رسالة دعم لنجم وقائد فريقه شيكابالا، على إثر ذلك، للرفع من حالته المعنوية.

إذ قام نادي الزمالك بنشر صورة للاعبه شيكابالا أثناء الاحتفال بـ السوبر الافريقي الأخير الذي حصده أمام الترجي التونسي، على حسابه الرسمي على تويتر.

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وكتب النادي معلقا على الصورة، "قُد من الخلف، واترك الآخرين يعتقدون؛ أنّهم في المقدّمة".

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا نجم القلعة البيضاء قد تعرض لهجوم عنيف من الجماهير وذلك عقب نشره لصورة له بصحبة زوجته ونجله آدم.

فيما قام شيكابالا بنشر صورة له بقميص الزمالك وشارة القيادة، وكتب من سورة المزمل "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلًا"، ردا على ذلك.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر متوقف في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ولم يتم الاستقرار على موعد لعودته حتى الآن.