رياضة | إصابة مدرب بلدية المحلة بفيروس كورونا المستجد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر إصابة مدرب بلدية المحلة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب مغاوري خيري مدرب بقطاع الناشئين بنادي بلدية المحلة ، بفيروس كورونا المستجد.

وإشار خيري إلى أن الحذر لا يمنع القدر، رغم أنه شخص رياضى، وطالب مدرب البلدية جموع الشعب بألا يلقوا بأيديهم إلي التهلكة والحفاظ على انفسهم والجلوس في المنازل حفاظا علي سلامتهم وسلامه أباهم وأمهاتهم وأولادهم، والبعد عن الزحام واتباع طرق الوقايه الصحيحة.

وأضاف أن نتيجة تحليل العينة الأولى لهما جاءت سلبية وتحولت إصابتهما إلى إيجابية.