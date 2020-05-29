رياضة | بعد عودة الدوري الإنجليزي .. 3 مباريات نارية في انتظار ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عودة الدوري الإنجليزي .. 3 مباريات نارية في انتظار ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثلج قرار رابطة الأندية الإنجليزية بعودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً، صدور جماهير نادي ليفربول، التي خشيت تبخر حلم التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

وأقرت الرابطة رسمياً اليوم، يوم 17 يونيو المقبل، لعودة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً، بعد موافقة الأندية الـ20 ورابطة الأندية والإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على استكمال البطولة بدون جماهير.

وتوقفت البطولة منذ منتصف مارس الماضي، بعد مرور 29 جولة من البطولة، والتي يتصدرها ليفربول برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ويحتاج ليفربول لست نقاط رسمياً للتويج بلقبه المنتظر منذ 30 عاماً، ومن الممكن أن يتوج ليفربول باللقب خلال مباراته الأولى ضد جاره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد" بشرط خسارة السيتي أمام أرسنال في افتتاحية المباريات.

ويتبقى أمام ليفربول 9 مباريات حتى انتهاء المسابقة، ستشهد خوض الفريق 3 قمم نارية أمام مانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال، فضلاً عن ديربي المدينة ضد إيفرتون.

وفيما يلي جدول مباريات ليفربول المتبقية، والذي نشره النادي عبر موقعه الرسمي اليوم:

1- إيفرتون (ملعب جوديسون بارك).

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2- كريستال بالاس (ملعب أنفيلد).

3- مانشستر سيتي (ملعب الإتحاد).

4- أستون فيلا (ملعب أنفيلد).

5- برايتون (ملعب أميركان إكسبريس).

6- بيرنلي (ملعب أنفيلد).

7- أرسنال (ملعب أنفيلد).

8- تشيلسي (ملعب أنفيلد).

9- نيوكاسل يونايتد (ملعب سان جيمس بارك).