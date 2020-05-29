رياضة | الغندور يكشف عن مفاجأة جديدة بعد إزالة لافتة نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الغندور يكشف عن مفاجأة جديدة بعد إزالة لافتة نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن مفاجأة جديدة بشأن لافتة "نادي القرن" الحقيقي والتي قام بتعليقها النادي الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد قام بتعليق لافتات ضخمة على بوابات النادي وكتب عليها "نادي القرن الحقيقي" مشيرا إلى أن النادي هو الأحق بهذا اللقب عن النادي الأهلي الذي حصل عليه.

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وقام الزمالك بإزالة لافتات نادي القرن التي قام بتعليقها بعد أن أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطاب إلى نادي الزمالك يطالبه بإزالة شعار الاتحاد من على هذه اللافتات.

وقال الغندور : " خلال أيام سيتم وضع لافتات نادي القرن بدون شعار الاتحاد الافريقي مع إضافة 9 بطولات مقابل 7 بطولات والزمالك أكثر في البطولة الأقوى وفي السوبر والأفرواسيوي ومساء الفل".

يذكر أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء كان قد أكد منذ عدة أيام أن النادي يجهز مجموعة من الملفات التي سيقوم بتقديمها إلى الاتحاد الإفريقي والمحكمة الدولية الرياضية بأحقية النادي في لقب نادي القرن.