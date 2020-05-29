رياضة | جلسة في الزمالك لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جلسة في الزمالك لحسم ملف الراحلين والصفقات الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مسؤولو نادي الزمالك جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة عقب انتهاء فترة إجازات عيد الفطر المبارك من اجل حسم مجموعة من الملفات البارزة.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن الجلسة ستكون لحسم ملف اللاعبين الراحلين والجدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته بأن الجلسة سوف تشمل حسم ملف اللاعب الأجنبي المقرر ان يتعاقد معه النادي خلال موسم الانتقالات الصيفي، في ظل عرض العديد من اللاعبين الاجانب من اجل التعاقد معهم.

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في سياق متصل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مد اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الحالية والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد ان خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مبارايات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفا.

يذكر ان فريق الزمالك كان قد نجح في الصعود الى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.