رياضة | شتوتجارت يهزم هامبورج في الدوري الألماني للدرجة الثانية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر شتوتجارت يهزم هامبورج في الدوري الألماني للدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق شتوتجارت فوزًا مثيرًا على حساب ضيفه هامبورج، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني للدرجة الثانية.

وتقدم هامبورج في الدقيقة 16 عن طريق جويل بوهانبالو، قبل أن يضاعف زميله أرون هانت النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 47، نجح واتارو إيندو في تسجيل الهدف الأول لشتوتجارت، قبل أن يسجل نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 60، ثم أضاف جونزالو كاسترو الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 48 نقطة ليقفز إلى المركز الثاني المؤهل مباشرة لدوري الدرجة الأولى، فيما تجمد رصيد هامبورج عند 46 نقطة في المركز الثالث المؤهل لملحق الصعود والهبوط، الذي يواجه خلاله صاحب المركز الثالث من القاع بدوري الدرجة الأولى.