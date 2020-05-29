رياضة | أبرزها توتنهام وليستر سيتي .. المباريات المتبقية لمانشستر يونايتد بعد عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبرزها توتنهام وليستر سيتي .. المباريات المتبقية لمانشستر يونايتد بعد عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسمت رابطة أندية الدوري الإنجليزي قرارها اليوم، بعودة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك يوم 17 يونيو المقبل.

وكانت الرابطة قد اجتمعت بممثلي الأندية والإتحاد الإنجليزي لكرة القدم، واتفقوا على استئناف النشاط الكروي مرة أخرى، بعد أكثر من شهرين من التوقف.

وتوقفت بطولة الدوري الإنجليزي منذ منتصف شهر مارس لماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة.

وقام النادي الإنجليزي بنشر الجدول الكامل لمباريات الفريق المتبقية على الموقع الرسمي للنادي، والبالغ عددها 9 مباريات، بالإضافة لمباراة دور الـ8 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي ضد نوريتش سيتي.

وسيدأ الشياطين الحمر جدول المباريات، بالإرتحال لمعب توتنهام الجديد بمدينة لندن، لمواجهة السبيرز.

وجاء جدول مباريات اليونايتد على النحو التالي:

1- توتنهام (ملعب توتنهام الجديد).

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2- شيفيلد يونايتد (ملعب أولد ترافورد).

3- نوريتش سيتي (ملعب كارو رود).

4- برايتون (ملعب أميركان إكسبريس).

5- بورنموث (ملعب أولد ترافورد).

6- أستون فيلا (ملعب فيلا بارك).

7- ساوثهامبتون (ملعب سانت ماري).

8- كريستال بالاس (ملعب سيلهيرست بارك).

9- وست هام يونايتد (ملعب أولد ترافورد).

10- ليستر سيتي (ملعب كينج باور).