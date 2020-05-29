رياضة | جدول مباريات تشيلسي بعد عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر جدول مباريات تشيلسي بعد عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" اليوم بشكل رسمي، عودة النشاط الكروي في إنجلترا، باستئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوقف النشاط الكروي في إنجلترا منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد تفشي وباء كورونا المستجدن عقب مرور 29 جولة من عمر البطولة.

وكانت الرابطة قد اخذت بعض البروتوكولات الطبية نحو عودة النشاط، بدأت بإجراء 3 مراحل من المسح على جميع لاعبي وأطقم الأندية، ثم التدرب في مجموعات متباعدة.

ويحتل نادي تشيلسي المركز الرابع في ترتيب أندية البريمييرليج برصيد 48 نقطة من 29 مباراة.

وينتظر البلوز جدولاً صعباً بعد العودة، يتضمن مواجهة العملاقين مانشستر سيتي وليفربول.

ونشر تشيلسي عبر موقعه الرسمي، جدول مباريات الفريق بعد العودة، والذي يتضمن 9 مباريات في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لمباراة دور الـ8 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي ضد ليستر سيتي، وفيما يلي جدول مباريات البلوز:

1- أستون فيلا (ملعب فيلا بارك).

2- ليستر سيتي (ملعب كينج باور) في كأس الإتحاد الإنجليزي.

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3- مانشستر سيتي (ملعب ستامفورد بريدج).

4- وست هام يونايتد (ملعب لندن).

5- واتفورد (ملعب ستامفورد بريدج).

6- كريستال بالاس (ملعب سيلهيرست بارك).

7- شيفيلد يونايتد (ملعب برامول لين).

8- نوريتش سيتي (ملعب ستامفورد بريدج).

9- ليفربول (ملعب أنفيلد).

10- وولفرهامبتون واندررز (ملعب ستامفورد بريدج).