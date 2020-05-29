رياضة | صلاح محسن يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صلاح محسن يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاستمرار في صفوف نادي سموحة الموسم المقبل بعد إعارته في يناير الماضي.

وانتقل صلاح محسن إلى سموحة في يناير الماضي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، حيث يرغب النادي السكندري في استمراره الموسم المقبل معارًا.

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ويفضل صلاح الاستمرار في صفوف النادي السكندري الموسم المقبل، بسبب رغبته في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق واللعب بشكل مستمر مما يضمن له التواجد مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو.

صلاح أبلغ مسؤولو الأهلي بعدم ممانعته في تجديد إعارته الموسم المقبل، تاركا الأمر في يد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف حاليا بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم.