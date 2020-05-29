رياضة | وكيل لاعبين يثير الجدل حول انتقال محمد إبراهيم للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وكيل لاعبين يثير الجدل حول انتقال محمد إبراهيم للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة والزمالك السابق بالانتقال للنادي الأهلي في صفقة تبادلية بالصيف المقبل.

وأوضح أحمد عرفه وكيل اللاعبين، حقيقة ماتردد خلال الأيام الماضية، بشأن توقيع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة الحالي، للنادي الأهلي من أجل انتقاله الصيف المقبل.

ونشر وكيل اللاعبين صورة تجمعه مع محمد إبراهيم، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث وضع شعار نسر القلعة الحمراء وعلامة كرة حمراء في إشارة منه إلى اقتراب اللاعب من الانضمام لصفوف المارد الاحمر.

يشار إلى أن الزمالك كان قد قام بالاستغناء عن اللاعب محمد ابراهيم في الصيف الماضي وانتقل اللاعب بعدها إلى نادي مصر المقاصه مع أحمد حسام ميدو المدير الفني وقتها.