رياضة | مظاهرات في مدريد ضد قرار الليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مظاهرات في مدريد ضد قرار الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر العديد من الصحفيين اليوم الخميس أمام مقر رابطة الدوري في الساعات الماضية للمطالبة بالسماح لهم بالدخول إلى الملاعب لتغطية مباريات وتدريبات فرق الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأكد المجلس الأعلى للرياضة و"الليغا" من جانبهما التزامهما بحق وسائل الإعلام في تغطية استئناف المسابقة ووضع بروتوكول للسماح للمصورين الصحافيين بالدخول للملاعب في ظروف صحية آمنة.

ومن المقرر استئناف مسابقات البطولة في 8 يونيو(حزيران) دون جمهور بعد توقفها في الأسبوع الثاني من مارس (آذار) بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وعادت فرق "الليغا" الشهر الجاري للتدريبات الجماعية، وفقاً لبروتوكولات صحية صارمة لتفادي العدوى بين اللاعبين.