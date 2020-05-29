رياضة | بعد عودة الدوري الإنجليزي.. جدول مباريات مانشستر سيتي المتبقية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد عودة الدوري الإنجليزي.. جدول مباريات مانشستر سيتي المتبقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت رابطة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، موعد عودة الدوري الإنجليزي رسمياً يوم 17 يونيو المقبل.

واتخذت الرابطة قرارها بالتشاور مع الإتحاد الإنجليزي ورئاسة مجلس الوزراء البريطاني، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الطبية حيال الأمر.

ومن المقرر استئناف البطولة بمباراة مانشستر سيتي وأرسنال المؤجلة، بسبب مشاركة مانشستر سيتي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وتوقفت البطولة منذ منتصف مارس الماضي، بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد مرور 29 جولة.

وسيكون أمام مانشستر سيتي الوصيف، 10 مباريات حتى نهاية البطولة، ستكون بالترتيب التالي.

1- أرسنال يوم 17 يونيو (ملعب الإتحاد).

2- تشيلسي (ملعب ستامفورد بريدج).

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3- بيرنلي (ملعب الإتحاد).

4- نوريتش سيتي (ملعب الإتحاد).

5- واتفورد (ملعب فيكاردج رود).

6- بورنموث (ملعب الإتحاد).

7- نيوكاسل يونايتد (ملعب الإتحاد).

8- ساوثهامبتون (ملعب سانت ماري).

9- ليفربول (ملعب الإتحاد).

10- برايتون (ملعب أميركان إكسبريس).