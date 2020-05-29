رياضة | الترجي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الترجي يقترب من ضم نجم الزمالك السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الترجي الرياضي التونسي من التعاقد مع مدافع نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

ووفقا لتقارير حسب موقع "اورانج فوتبول"، إن الترجي دخل في مفاوضات مع الظهير التونسي حمدي النقاز لاعب نادي الزمالك السابق خلال الساعات الماضية.

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ورحل النقاز عن صفوف نادي الزمالك في نهاية الموسم الماضي بعد أزمته مع إدارة النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وانضم حمدي النقاز إلى أحد الأندية في الدوري الليتواني خلال الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه رحل عن صفوف هذا النادي بعد أزمة فيروس كورونا.

وكان قد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرارا بأحقية حصول حمدي النقاز على 1,3 مليون دولار من نادي الزمالك.