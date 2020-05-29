شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يلمح لخلاف جديد مع إدارة الأهلي: صبرت عليها كتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألمح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إلى وجود خلاف جديد بينه وإدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب. وقال تركي، عبر حسابه على موقع فيس بوك، الخميس: «إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلو أي حاجة تصب في مصلحة النادي ... وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيرو في حاجه ... الحمدالله عندي نادي في أوروبا ! والباب الي يجيلك منه الريح سده واستريح ... لغاية مايجي رجال يقدرو الرجال». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 20,793

تعافي 5,359

وفيات 845

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