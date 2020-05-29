شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يفاوض وادى دجلة للتعاقد مع محمد هلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولو الإتحاد السكندرى فى مفاوضات مع نظرائهم بنادى وادى دجلة من اجل معرفة طلباتهم المادية للتعاقد مع محمد هلال مهاجم الفريق الدجلاوى لتدعيم هجوم زعيم الثغر بمهاجم محلى بجانب خالد قمر بعد الأنباء القوية التى ترددت مؤخرا عن قرب رحيل البوركينى رزاق سيسيه وعودته من جديد لناديه السابق الزمالك بنهاية الموسم الجارى ورغبة مسئولى الفريق الأبيض فى تسويقه خليجيا بعد الاداء الجيد الذى ظهر عليه مع الإتحاد فى الموسمين الماضيين .

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ويحاول مسئولو الإتحاد الوصول لصيغة تفاهم مع إدارة وادى دجلة للتعاقد مع محمد هلال خاصة وأن اللاعب يمتلك بعض العروض المحلية بعد أدائه اللافت فى الموسمين الماضيين مع نادى وادى دجلة .

من ناحية أخرى يرغب الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف فى التعاقد مع ظهير أيمن مميز على مستوى عالي من الكفاءة الفنية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعلى رأس الاسماء المرشحة باسم على لاعب فريق الاهلى و المعار الى الجونة لنهاية الموسم نظرا لعدم ظهور اسامة العزب بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي قادما من فريق وادي دجلة، حيث يحتاج تدعيم صفوفه فى بعض المراكز والتى يأتى على رأسها الظهير الأيمن .